В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками
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- РИА Новости
«На сегодняшний день по маскам. Министерством промышленности и торговли введено в обращение большое количество масок, они поступают ещё в общем количестве более 30 млн», — цитирует его РИА Новости.
Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил о сохранении дефицита медицинских масок в ряде регионов России.
24 марта сообщалось, что в Нижегородской области увеличат производство дезинфицирующих средств и медицинских масок.