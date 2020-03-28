В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с медицинскими масками в стране.
В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«На сегодняшний день по маскам. Министерством промышленности и торговли введено в обращение большое количество масок, они поступают ещё в общем количестве более 30 млн», — цитирует его РИА Новости.

Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил о сохранении дефицита медицинских масок в ряде регионов России.

24 марта сообщалось, что в Нижегородской области увеличат производство дезинфицирующих средств и медицинских масок.

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