Роспотребнадзор рекомендует родителям реже отпускать детей на улицу

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В Роспотребнадзоре дали рекомендацию родителям минимизировать контакты их детей с окружающими на время пандемии коронавируса COVID-2019.

«На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а если такое невозможно, то максимально ограничить, контакты детей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что детям лучше оставаться дома.

Также в ведомстве рекомендуют проводить дезинфекцию и влажную уборку помещений.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рекомендовал россиянам не ездить на дачу в период пандемии коронавируса COVID-2019.

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