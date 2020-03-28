Вирусолог рекомендовал россиянам не ездить на дачу

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рекомендовал россиянам не ездить на дачу в период пандемии коронавируса COVID-2019.

«Люди поехали за город, они неправильно восприняли обращение президента. Это проблема. Этого не надо было делать», — цитирует Викулова радио «Говорит Москва».

По его словам, люди, поехавшие на дачу, могут оказаться вдалеке от мест оказания помощи.

Он также добавил, что возвращение может быть связано с прохождением санитарного кордона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан не выходить из дома без крайней нужды в нерабочую неделю — с 28 марта по 5 апреля.

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