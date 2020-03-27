У сотрудника «Газпрома» выявили коронавирус

В «Газпроме» подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией в компании. Об этом сообщили в управлении информации.

«Несколько дней назад работник ПАО «Газпром», находясь в отпуске в России, почувствовал недомогание. Взятая проба на коронавирус дала положительный результат. В настоящее время идёт процедура госпитализации, — цитирует пресс-службу «Газпрома» ТАСС.

Работник чувствует себя удовлетворительно, его состояние стабильное. Круг контактировавших с ним устанавливается.

Как стало известно 27 марта, в администрации президента России выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Также 26 марта сообщалось, что в аппарате правительства проверяют сотрудника, который, возможно, заразился коронавирусной инфекцией. Он находится на карантине.