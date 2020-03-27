В администрации президента выявлены случаи заражения коронавирусом
- РИА Новости
«Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса. Это соответствует действительности», — сказал он.
Принимаются все необходимые санитарные эпидемиологические меры с тем, чтобы не дать вирусу распространиться дальше, добавил Песков.
«Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда участников всех мероприятий с президентом приглашают пройти тесты до этого мероприятия», — подчеркнул он.
26 марта сообщалось, что в аппарате правительства проверяют сотрудника, который, возможно, заразился коронавирусной инфекцией. Он находится на карантине.
Правительство России поручило федеральным органам исполнительной власти с 27 марта перевести максимальное число сотрудников на удалённую работу.
При этом Дмитрий Песков заявил, что не все российские чиновники перешли на дистанционный режим работы.