В администрации президента выявлены случаи заражения коронавирусом

В администрации президента России выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса. Это соответствует действительности», — сказал он.

Принимаются все необходимые санитарные эпидемиологические меры с тем, чтобы не дать вирусу распространиться дальше, добавил Песков.

«Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда участников всех мероприятий с президентом приглашают пройти тесты до этого мероприятия», — подчеркнул он.

26 марта сообщалось, что в аппарате правительства проверяют сотрудника, который, возможно, заразился коронавирусной инфекцией. Он находится на карантине.

Правительство России поручило федеральным органам исполнительной власти с 27 марта перевести максимальное число сотрудников на удалённую работу.

При этом Дмитрий Песков заявил, что не все российские чиновники перешли на дистанционный режим работы.