В Госдуме оценили возможность введения штрафов за нарушение карантина

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов прокомментировал в разговоре с RT поправки в Кодекс об административных правонарушениях о введении штрафов для здоровых граждан, нарушивших карантинный режим.

«Правила должны выполняться всеми гражданами неукоснительно, иначе в них не будет никакого смысла. Если мы все будем выполнять предписанные меры, то инфекцию удастся локализовать и побороть её быстро и с минимальными потерями. Если же правила будут игнорироваться, то вспышка может затянуться», — сказал депутат.

По его словам, внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях — единственная возможность остановить «тех, кто не слышит и не понимает».

«Сейчас так поступают во многих странах. К сожалению, придётся наказывать», — заключил он.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки в Кодекс об административных правонарушениях о введении штрафов для здоровых граждан, нарушивших карантинный режим.