В Госдуме оценили возможность введения штрафов за нарушение карантина

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов прокомментировал в разговоре с RT поправки в Кодекс об административных правонарушениях о введении штрафов для здоровых граждан, нарушивших карантинный режим.
В Госдуме оценили возможность введения штрафов за нарушение карантина
  • РИА Новости

«Правила должны выполняться всеми гражданами неукоснительно, иначе в них не будет никакого смысла. Если мы все будем выполнять предписанные меры, то инфекцию удастся локализовать и побороть её быстро и с минимальными потерями. Если же правила будут игнорироваться, то вспышка может затянуться», — сказал депутат.

По его словам, внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях — единственная возможность остановить «тех, кто не слышит и не понимает».

«Сейчас так поступают во многих странах. К сожалению, придётся наказывать», — заключил он.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки в Кодекс об административных правонарушениях о введении штрафов для здоровых граждан, нарушивших карантинный режим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить