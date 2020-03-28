В Госдуме предложили создать реестр частных аппаратов ИВЛ

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать в России реестр частных аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которые в критической ситуации можно было бы использовать для помощи заболевшим гражданам. Копия письма парламентария в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили создать реестр частных аппаратов ИВЛ
  • РИА Новости

В своём обращении законодатель отметил, что аппараты ИВЛ на сегодняшний день можно приобрести частным лицам. Стоимость такого оборудования в среднем составляет около 1,8 млн рублей, пишет депутат. 

«Прошу Вас рассмотреть возможность создания Федерального реестра аппаратов искусственной вентиляции лёгких, находящихся в собственности физических и юридических лиц, который, в случае критической ситуации в стране и необходимости массового использования подобного оборудования, позволит обратиться к указанным лицам с предложением предоставить ИВЛ для нужд заболевших граждан», — написал Сухарев.

Ранее правительство России выделило Минпромторгу 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации.

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