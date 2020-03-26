Гражданку США оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Ярославле

Оштрафованная за нарушение правил самоизоляции американская студентка покинула Россию. К ответственности жительницу Нью-Йорка Наташу Блут привлекли органы Роспотребнадзора Ярославской области. Эту информацию подтвердила RT начальник пресс-службы местного МВД Марина Кокуева.

«Роспотребнадзор привлекал к ответственности эту женщину. 24 марта об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций правительства области», — сказала Кокуева.

Блут проходила стажировку в Ярославском государственном университете им. Демидова, рассказала начальник управления международных связей вуза Альбина Егорова.

«Была такая стажёрка. Но она покинула территорию России и Ярославля», — сказала она.

Американка занималась в Ярославле изучением социологии, встречалась с ярославскими общественниками и политиками, готовила большую научную работу.

«Она изучала гендерные стереотипы и гендерные распределения. Это было связано с социологией», — пояснила начальник управления по маркетинговой и коммуникационной политике ярославского университета Юлия Цофина.

Блут также сотрудничала с местным СМИ, собиралась взять интервью у первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

В конце прошлой недели власти США приняли решение вернуть своих студентов из России. Блут возвращаться не хотела и была, по её словам, готова к самоизоляции, однако посольство США настаивало на своём.

«Посольство заставляет меня уехать. Говорили о возможных проблемах с продлением виз, хотя российское государство готово их продлить», — сказала студентка в интервью местным СМИ.

24 марта она заказала трансфер в Шереметьево и покинула Россию.

RT удалось связаться с Наташей Блут. Она заявила, что знает о штрафе, но никаких документов от Роспотребнадзора ещё не получала.

«Пока не оштрафовали, но, возможно, небольшой штраф будет», — сообщила студентка.

Она пояснила, что 9 марта вернулась в Ярославль из Калифорнии, но в аэропорту ей о необходимости самоизоляции не сообщили. С конца февраля — начала марта все въезжающие в Россию должны были соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

«Гражданам, у которых был контакт с больными, или тем, кто вернулся из путешествия или был в командировке, необходимо сообщить о своём возвращении в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией вашего региона и соблюдать карантин у себя дома 14 дней», — говорится на сайте Роспотребнадзора Ярославской области.

Спустя день-два после возвращения американки в Россию администрация Демидовского университета решила перейти на дистанционное обучение. Блут согласилась на «социальное дистанцирование», но призналась, что нарушила его.

«Выходила из дома только за продуктами. У меня ещё были две встречи в университете. Оказывается, в то время Роспотребнадзор приходил ко мне, и я не открыла дверь. Это означает, что я нарушила режим самоизоляции», — сказала она.

Штраф за нарушение режима изоляции составляет до 1 тыс. рублей (ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 6.3 КоАП).