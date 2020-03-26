Максимальный штраф за нарушение карантина может составить 1 млн рублей

Правительство России предложило ввести максимальный штраф в размере 1 млн рублей за нарушение карантина. Он предусмотрен для юридических лиц, если их действия повлекли смерть человека, следует из поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на документ, если действия юрлица во время режима ЧС или в период действия карантина повлекли причинение вреда здоровью человека или его смерть, но не содержат уголовно наказуемого деяния, то на организацию будет наложен штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или последует приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Штраф для граждан за нарушение, если оно привело к смерти человека, может составить 300 тыс. рублей, для должностных лиц — 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.

Кабмин пообещал ввести штрафы для лиц, которые не соблюдают введённые из-за инфекции правила.