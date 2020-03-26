В Госдуму внесён проект о повышении оплаты больничных до уровня МРОТ

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ опубликован в электронной базе данных ГД.
В Госдуму внесён проект о повышении оплаты больничных до уровня МРОТ
  • РИА Новости

Проектом устанавливаются особенности определения размеров больничных на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.

Предусматривается, что в случае, если пособие в расчёте за полный календарный месяц ниже МРОТ, установленного федеральным законом, то оно выплачивается застрахованному лицу в размере, исчисляемом исходя из МРОТ.

Инициатива направлена на повышение уровня социального обеспечения граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

25 марта в ходе обращения к россиянам президент России Владимир Путин заявил, что выплаты по листам нетрудоспособности должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ (12 130 рублей) в месяц.

В Минтруде пояснили, что новый порядок должен применяться уже с апреля.

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