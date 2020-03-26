Повышенная оплата больничного в России будет применяться с апреля

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Повышенный размер оплаты больничных листов будет применяться в России уже с апреля, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Повышенная оплата больничного в России будет применяться с апреля
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Отмечается, что президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 заявил, что выплаты по листам нетрудоспособности должны рассчитываться, исходя из суммы не менее одного МРОТ (12 130 рублей) в месяц.

«Новый порядок расчёта выплат будет применяться уже с апреля 2020 года», — говорится в сообщении Минтруда.

По данным министерства, улучшение условий по оплате больничных может затронуть 2,3 млн человек. 

«Это позволит защитить права граждан, имеющих невысокую зарплату или небольшой стаж работы», — заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал обращение Путина к россиянам.

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