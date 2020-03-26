Главный инфекционист Москвы рассказал о готовности столицы к ситуации с коронавирусом

Главный инфекционист Москвы, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев рассказал о готовности столицы к ситуации с коронавирусом.

«Все это слышали — 50 тыс. коек подготовлено по стране, в Москве многие стационары перепрофилируются. То есть всегда лучше готовиться к худшему, чем пропустить начало взрывного характера эпидемии», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Малышев, согласно приказу Департамента здравоохранения, можно оставлять на лечение дома лиц не пожилого возраста без тяжёлых болезней с лёгкими формами протекания заболевания.

«А те 20%, в которые входят среднетяжёлые и тяжёлые случаи, будут лечить в стационарах», — добавил он.

Ранее, как сообщало Nation News, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров выразил мнение, что новый вирус может стать сезонным, но будет протекать в более лёгкой форме.