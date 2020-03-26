Минобороны построит 16 инфекционных центров к середине мая

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства поручил обеспечить скорейшее возведение 16 военных инфекционных центров, передаёт ТАСС.

Он напомнил, что на строительство уже выделено 8,8 млрд рублей.

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу отметил, что объекты планируется возводить в два этапа и завершить работы до 15 мая. По его словам, общая ёмкость центров составит 1,6 тыс. койко-мест.

Как уточнил глава Минобороны, в строительстве, которое ведётся круглосуточно, задействованы 4 тыс. человек и 750 единиц техники.

Ранее он заявил, что в российских ВС не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Президент Владимир Путин дал поручение проверить готовность войск к борьбе с коронавирусом.