Минобороны построит 16 инфекционных центров к середине мая
Он напомнил, что на строительство уже выделено 8,8 млрд рублей.
В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу отметил, что объекты планируется возводить в два этапа и завершить работы до 15 мая. По его словам, общая ёмкость центров составит 1,6 тыс. койко-мест.
Как уточнил глава Минобороны, в строительстве, которое ведётся круглосуточно, задействованы 4 тыс. человек и 750 единиц техники.
Ранее он заявил, что в российских ВС не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Президент Владимир Путин дал поручение проверить готовность войск к борьбе с коронавирусом.