МО получит 8,8 млрд рублей на строительство инфекционных центров

Короткая ссылка
Правительство России выделило Минобороны более 8 млрд рублей на строительство инфекционных центров для лечения военнослужащих. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
МО получит 8,8 млрд рублей на строительство инфекционных центров
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Согласно документу, общая сумма выделенных из резервного фонда средств составляет 8,8 млрд.

Они пойдут «на строительство в рамках государственного оборонного заказа 16 инфекционных центров на базе модульных быстровозводимых конструкций, имея в виду оказание медицинской помощи пациентам с инфекционной патологией из числа военнослужащих».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в российских ВС не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить