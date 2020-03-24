МО получит 8,8 млрд рублей на строительство инфекционных центров

Правительство России выделило Минобороны более 8 млрд рублей на строительство инфекционных центров для лечения военнослужащих. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, общая сумма выделенных из резервного фонда средств составляет 8,8 млрд.

Они пойдут «на строительство в рамках государственного оборонного заказа 16 инфекционных центров на базе модульных быстровозводимых конструкций, имея в виду оказание медицинской помощи пациентам с инфекционной патологией из числа военнослужащих».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в российских ВС не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом.