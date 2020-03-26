Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
- РИА Новости
Текст законопроекта опубликован в электронной базе данных на сайте Госдумы.
В случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций предлагается наделить правительство России полномочиями координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, предлагается внести в список причин возникновения ЧС «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих».
Ранее в Кремле выразили надежду, что Россия избежит эпидемии коронавирусной инфекции благодаря заблаговременно принятым мерам и эффективной системе противодействия распространению вируса.
Согласно оперативным данным, в России зафиксировано 840 случаев заболевания COVID-19, 38 человек выздоровели, два скончались.
16 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии поводов для решения о введении в стране режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.