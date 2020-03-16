Песков заявил об отсутствии повода введения режима ЧС в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поводов для решения о введении в России чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса в настоящее время нет.

«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого, никаких решений для этого», — сказал он.

Также он отметил, что заключения об эффективности принимаемых в России мер по коронавирусу делать пока рано.

По его словам, оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией «принимаются очень энергичные меры».

Также Песков прокомментировал закрытие границы Белоруссии с Россией в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее режим ЧС был введён рядом стран мира в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.