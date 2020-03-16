Песков заявил об отсутствии повода введения режима ЧС в России
- РИА Новости
«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого, никаких решений для этого», — сказал он.
Также он отметил, что заключения об эффективности принимаемых в России мер по коронавирусу делать пока рано.
По его словам, оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией «принимаются очень энергичные меры».
Также Песков прокомментировал закрытие границы Белоруссии с Россией в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее режим ЧС был введён рядом стран мира в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.