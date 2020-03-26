Минздрав Ингушетии опроверг сообщения о заражении врача коронавирусом

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Министерство здравоохранения Ингушетии опровергло появившиеся в социальных сетях сообщения о заражении коронавирусной инфекцией врача местной больницы.
Минздрав Ингушетии опроверг сообщения о заражении врача коронавирусом
  • © Нина Алексеева
  • РИА Новости

«Министерство здравоохранения доводит до вашего сведения, что информация, что у врача больницы выявлен коронавирус, не подтверждена. Проведённый анализ не подтвердил наличия коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.

В Минздраве Ингушетии призвали не создавать панику и напомнили об ответственности за распространение недостоверной информации.

Там также подчеркнули, что в республике пока не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о подготовке поправок в Уголовный кодекс России о наказании за фейки в связи с коронавирусом.

25 марта суд в Липецке оштрафовал местную жительницу за распространение в чате WhatsApp недостоверной информации о якобы сокрытии властями области реального числа заболевших коронавирусом.

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