Жительницу Липецка оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе

Суд оштрафовал жительницу Липецка за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом. Об этом заявили в пресс-службе администрации региона.

«Мировой судья в Липецке вынес постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях России «Злоупотребление свободой массовой информации», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, женщина распространила в чате WhatsApp недостоверную информацию о якобы сокрытии властями области реального числа заболевших коронавирусом.

Женщина рассказала, что в группе WhatsApp она увидела три сообщения одного из пользователей о коронавирусе, которые скопировала и выложила в чат.

«В судебной инстанции принято решение назначить липчанке наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за COVID-19.

Как отмечал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в Уголовный кодекс России будут внесены поправки о наказании за фейки в связи с коронавирусом.