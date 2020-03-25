Жительницу Липецка оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе

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Суд оштрафовал жительницу Липецка за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом. Об этом заявили в пресс-службе администрации региона.
Жительницу Липецка оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Мировой судья в Липецке вынес постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях России «Злоупотребление свободой массовой информации», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, женщина распространила в чате WhatsApp недостоверную информацию о якобы сокрытии властями области реального числа заболевших коронавирусом.

Женщина рассказала, что в группе WhatsApp она увидела три сообщения одного из пользователей о коронавирусе, которые скопировала и выложила в чат.

«В судебной инстанции принято решение назначить липчанке наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за COVID-19.

Как отмечал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в Уголовный кодекс России будут внесены поправки о наказании за фейки в связи с коронавирусом.

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