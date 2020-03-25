В Госдуме оценили предложение Путина увеличить пособие по безработице

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Анастасия Румянцева
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT предложение президента России Владимира Путина на фоне ситуации с коронавирусом увеличить пособие по безработице с 8 тыс. до 12 тыс. рублей.
В Госдуме оценили предложение Путина увеличить пособие по безработице
  • РИА Новости

«Что касается пособий по безработице, у нас пособия по безработице платятся из бюджета и не входят в систему социального страхования, как это было раньше. Если пособия будут увеличены до уровня 12 тыс., то полагаю, что это правильная мера. Единственное, чего бы не хотелось, чтобы мера стимулировала отказ людей от работы. Как меру соцподдержки поддерживаю, но необходимо всё-таки исходить при принятии решения из всех тех обстоятельств, которые сегодня есть», — пояснил Нилов.

Депутат также позитивно оценил предложение российского лидера о том, что больничный предлагается рассчитывать исходя из суммы не менее одного минимального размера оплаты труда.

«Эти выплаты идут из другого бюджета. Это идёт из Фонда социального страхования. В некоторых случаях платит работодатель, при этом он избавляется от необходимости выплатить часть взносов. Но многие регионы уже перешли на прямое взаимоотношение Фонда социального страхования и работника, и работник получает соответствующую сумму. В последнее время мы наблюдаем уровень снижения в вопросах обращения за получением компенсации по больничному», — рассказал парламентарий.

Нилов подчеркнул, что поддерживает данное предложение президента.

Ранее Путин предложил на фоне ситуации с коронавирусом увеличить пособие по безработице с 8 тыс. до 12 тыс. рублей.

Как отметил глава государства, надо поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы.

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