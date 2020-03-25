В Госдуме оценили проект об онлайн-осмотре пациентов во время эпидемий

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал RT внесение законопроекта о дистанционном осмотре пациентов во время чрезвычайных ситуаций и эпидемий.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время телемедицинские технологии могут быть применены только после очного приёма и не должны использоваться для постановки первичного диагноза и назначения лечения.

По словам Говорина, частично подобного рода возможности уже используются.

«Когда врач, который осмотрел больного очно, знает его, затем отправляет его на лечение к себе по месту жительства, и этот больной по скайпу через какое-то время может с ним общаться. Естественно, врач может вносить коррекцию в терапию, спрашивать, как его дела идут, какая динамика. Де-факто это используется уже», — отметил депутат.

Он пояснил, что нет нормативного регулирования для постановки диагноза на расстоянии первичному больному.

«В обстоятельствах пандемии, когда, с одной стороны, доступность к медицинским работникам может быть снижена, потому что значительная часть может быть загружена и сутками работать — так, как это в зонах пандемии мы видим в Италии, Испании... Помимо больных, инфицированных коронавирусом, есть же и другие больные, которые в этих обстоятельствах могут испытывать серьёзный дефицит врачебных кадров в части получения медицинской помощи», — добавил он.

Поэтому, как подчеркнул парламентарий, мотив и логика у этого закона, безусловно, есть.

«Осмотр и диагностика могут носить предварительный характер... В рамках такого массового поступления больных мне кажется, что как вынужденный вариант, когда совсем нет помощи, или как такая первичная консультативная помощь без окончательной постановки диагноза, как предварительная консультация — вполне допустима», — заключил Говорин.

Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время чрезвычайных ситуаций и эпидемий.