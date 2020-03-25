В Госдуму внесён проект об онлайн-осмотре пациентов во время эпидемий

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время чрезвычайных ситуаций и эпидемий. Документ опубликован в электронной базе данных ГД.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время телемедицинские технологии могут быть применены только после очного приёма и не должны использоваться для постановки первичного диагноза и назначения лечения.

«Вместе с тем при возникновении чрезвычайной ситуации или угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, граждане Российской Федерации должны иметь доступную медицинскую помощь, в том числе с применением телемедицинских технологий», — говорится в тексте.

Проект предусматривает право правительства в условиях ЧС «устанавливать иные особенности и порядок оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий».

Ожидается, что реализация инициативы повысит доступность медицинской помощи.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, разрешающий кабмину фиксировать цены на лекарства в случае угрозы эпидемий.