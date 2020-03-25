В Москве ограничат работу стоматологических кабинетов

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Власти Москвы ограничивают работу стоматологических кабинетов из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.
В Москве ограничат работу стоматологических кабинетов
  • Pixabay

По его словам, в них будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и других неотложных состояниях.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в городе зарегистрировано 120 новых случаев заражения коронавирусом.

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