В Москве ограничат работу стоматологических кабинетов

Власти Москвы ограничивают работу стоматологических кабинетов из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

По его словам, в них будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и других неотложных состояниях.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в городе зарегистрировано 120 новых случаев заражения коронавирусом.