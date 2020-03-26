Опрос: 10% россиян отменили планы на отпуск из-за коронавируса
- РИА Новости
Ещё 10% респондентов решили совсем отменить отдых из-за коронавируса. 16% опрошенных заявили, что будут брать положенный отпуск, но проведут его дома или на даче. О путешествии по России задумываются 7% россиян.
При этом 3% опрошенных отметили, что не боятся новостей о распространении коронавируса и по-прежнему планируют отдых за границей.
В опросе приняли участие 4 тыс. россиян из всех регионов страны.
Ранее опрос показал, сколько российских компаний перевели своих сотрудников на удалённый режим работы из-за распространения коронавируса.