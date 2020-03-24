В АТОР оценили перспективы туристического сезона в 2020 году

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила перспективы туристического сезона в 2020 году.

«Летний сезон может быть очень неплохим, если ситуация с распространением коронавируса в мире и конкретно в нашей стране не продлится дольше июня», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, основной объём бронирований приходится на июль — август, и туристам, которые бронировали путешествия на ближайшие даты, операторы предлагают перенос именно на этот срок.

Как отметила Ломидзе, есть ещё совсем печальный сценарий, согласно которому сезон начнётся в сентябре.

«В любом случае преимущество отдаётся внутреннему туризму, в основном Краснодарский край и Сочи. При этом точное количество туристов предсказать нельзя», — заключила она.

Ранее ФАН сообщало, что стали известны самые популярные поисковые запросы российских туристов на фоне ситуации с коронавирусом.