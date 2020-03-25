В нескольких городах Приморья созданы обсерваторы по коронавирусу
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.
«Специально для тех, у кого нет возможности находиться в самоизоляции дома, уже в четырёх муниципалитетах Приморья — Владивостоке, Артёме, Находке и Уссурийске организованы обсерваторы», — указано в тексте.
Отмечается, что в обсерваторах есть всё необходимое для проживания.
Ранее министр здравоохранения Приморья Анастасия Кученко рассказала о двух жителях региона, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19.