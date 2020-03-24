В Минздраве Приморья рассказали о двух пациентах с коронавирусом
«Состояние у них удовлетворительное. Степень течения заболевания лёгкая. Всё стабильно», — цитирует её РИА Новости.
Кученко рассазала, что один из стационаров Владивостока полностью закрывается под инфекционный госпиталь.
В инфекционном госпитале на одном этаже находятся два заболевших, их родственники, семь человек, на другом, а на третьем — лица дальнего круга контактов.
«В целом в этом инфекционном отделении всего 15 человек, из них двое больных», — отметила министр.
Как стало известно ранее, в Приморском крае подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. По имеющейся информации, оба заболевших вернулись из-за заграничной поездки.