В Минздраве Приморья рассказали о двух пациентах с коронавирусом

Короткая ссылка
Министр здравоохранения Приморья Анастасия Кученко рассказала о двух жителях региона, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19.

«Состояние у них удовлетворительное. Степень течения заболевания лёгкая. Всё стабильно», — цитирует её РИА Новости.

Кученко рассазала, что один из стационаров Владивостока полностью закрывается под инфекционный госпиталь.

В инфекционном госпитале на одном этаже находятся два заболевших, их родственники, семь человек, на другом, а на третьем — лица дальнего круга контактов.

«В целом в этом инфекционном отделении всего 15 человек, из них двое больных», — отметила министр.

Как стало известно ранее, в Приморском крае подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. По имеющейся информации, оба заболевших вернулись из-за заграничной поездки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить