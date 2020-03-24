В Приморье подтвердили два случая коронавируса

В Приморском крае подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Как сообщили в региональном правительстве, оба заболевших уже находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей.

«Состояние у граждан удовлетворительное. Заболевание протекает в лёгкой форме», — уточнили в правительстве.

Там отметили, что все, кто находился в контакте с заражёнными, также находятся под наблюдением.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства, «оба заболевших вернулись из-за заграничной поездки».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у лиц, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.

По данным на 23 марта, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.