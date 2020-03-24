В Приморье подтвердили два случая коронавируса
«Состояние у граждан удовлетворительное. Заболевание протекает в лёгкой форме», — уточнили в правительстве.
Там отметили, что все, кто находился в контакте с заражёнными, также находятся под наблюдением.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства, «оба заболевших вернулись из-за заграничной поездки».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у лиц, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
По данным на 23 марта, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.