Попова: у переболевших новым коронавирусом вырабатывается иммунитет
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- РИА Новости
«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесённого инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — приводит РИА Новости слова Поповой.
Она уточнила, что в крови переболевших коронавирусом вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения.
Ранее главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова рассказала, что коронавирусная инфекция COVID-19 циркулирует в двух вариантах, что, возможно, затрудняет выработку иммунитета к вирусу.
По данным на 23 марта, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.