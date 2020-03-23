Попова: у переболевших новым коронавирусом вырабатывается иммунитет

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У лиц, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Познер» на Первом канале.
Попова: у переболевших новым коронавирусом вырабатывается иммунитет
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесённого инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — приводит РИА Новости слова Поповой.

Она уточнила, что в крови переболевших коронавирусом вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения.

Ранее главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова рассказала, что коронавирусная инфекция COVID-19 циркулирует в двух вариантах, что, возможно, затрудняет выработку иммунитета к вирусу.

По данным на 23 марта, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.

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