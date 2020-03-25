Около 30 кораблей ТОФ вышли на тактические учения
«Корабли ТОФ вышли в море для решения практических задач в рамках плановых тактических учений группировки сил в дальней морской зоне. В ходе серии учений...будут отрабатываться практические навыки личного состава по предназначению, оцениваться готовность сил флота к действиям в составе тактических групп», — приводит РИА Новости слова начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского.
Уточняется, что в ходе учений до 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения и около 20 самолётов и вертолётов отработают ряд боевых упражнений.
Ранее сообщалось, что корабли ТОФ провели противолодочные учения в районе Владивостока.