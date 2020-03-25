Около 30 кораблей ТОФ вышли на тактические учения

Короткая ссылка
Около 30 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота вышли для участия в тактических учениях в акваториях Японского и Охотского морей.

«Корабли ТОФ вышли в море для решения практических задач в рамках плановых тактических учений группировки сил в дальней морской зоне. В ходе серии учений...будут отрабатываться практические навыки личного состава по предназначению, оцениваться готовность сил флота к действиям в составе тактических групп», — приводит РИА Новости слова начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского.

Уточняется, что в ходе учений до 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения и около 20 самолётов и вертолётов отработают ряд боевых упражнений. 

Ранее сообщалось, что корабли ТОФ провели противолодочные учения в районе Владивостока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить