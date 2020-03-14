Самолёты Ту-142 ТОФ выполнили полёт над Тихим океаном

Два противолодочных самолёта Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили полёт над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов.

«Сегодня два противолодочных самолёта Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полёт над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны России.

Уточняется, что в ходе полёта лётчики отработали навыки полёта над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Ранее сообщалось о плановом полёте двух Ту-142 Северного флота над водами Северного Ледовитого и Атлантического океанов.