Самолёты Ту-142 ТОФ выполнили полёт над Тихим океаном

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Два противолодочных самолёта Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили полёт над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов.
Самолёты Ту-142 ТОФ выполнили полёт над Тихим океаном
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«Сегодня два противолодочных самолёта Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полёт над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны России.

Уточняется, что в ходе полёта лётчики отработали навыки полёта над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Ранее сообщалось о плановом полёте двух Ту-142 Северного флота над водами Северного Ледовитого и Атлантического океанов.

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