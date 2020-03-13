Российские Ту-160 совершили 15-часовой полёт над Атлантикой

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Два российских ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана», — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны.

Отмечается, что полёт продлился более 15 часов.

Также сообщается, что во время полёта экипажи отработали дозаправку в воздухе.

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