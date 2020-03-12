Два Ту-142 выполнили плановый полёт над Атлантикой
«11 марта два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили очередной плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана — Бискайским заливом и северной частью Иберийской Атлантики», — приводят РИА Новости сообщение.
В пресс-службе сообщили, что продолжительность полёта составила более 14 часов, а протяжённость маршрута — более 10 тыс. км.
Ранее два Ту-142 морской авиации ВМФ России в ходе полёта над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта строго соблюдали все международные правила использования воздушного пространства.