Два Ту-142 выполнили плановый полёт над Атлантикой

Российские противолодочные самолёты Ту-142 Северного флота осуществили плановый полёт над Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Об этом рассказали в пресс-службе флота.

«11 марта два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили очередной плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана — Бискайским заливом и северной частью Иберийской Атлантики», — приводят РИА Новости сообщение.

В пресс-службе сообщили, что продолжительность полёта составила более 14 часов, а протяжённость маршрута — более 10 тыс. км.

Ранее два Ту-142 морской авиации ВМФ России в ходе полёта над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта строго соблюдали все международные правила использования воздушного пространства.