В Минобороны рассказали о полёте Ту-142 над водами Чукотского моря

Два противолодочных самолёта Ту-142 морской авиации ВМФ России в ходе полёта над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта строго соблюдали все международные правила использования воздушного пространства. Об этом заявили в Минобороны России.

© mil.ru