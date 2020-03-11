В Минобороны рассказали о полёте Ту-142 над водами Чукотского моря

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Два противолодочных самолёта Ту-142 морской авиации ВМФ России в ходе полёта над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта строго соблюдали все международные правила использования воздушного пространства. Об этом заявили в Минобороны России.
В Минобороны рассказали о полёте Ту-142 над водами Чукотского моря
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Как отметили в ведомстве, полёт был плановый.

«Полёт самолётов Ту-142 ВМФ России выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — приводит ТАСС сообщение.

Указывается, что на отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США.

Ранее в командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили, что американские истребители F-22 и CF-18 сопровождали два российских Ту-142 в районе Аляски

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