В Минобороны рассказали о полёте Ту-142 над водами Чукотского моря
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Как отметили в ведомстве, полёт был плановый.
«Полёт самолётов Ту-142 ВМФ России выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — приводит ТАСС сообщение.
Указывается, что на отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США.
Ранее в командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили, что американские истребители F-22 и CF-18 сопровождали два российских Ту-142 в районе Аляски.