Корабли ТОФ провели противолодочные учения
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Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение ТОФ.
Отмечается, что три малых противолодочных корабля вели дозор на подходах к главной базе флота.
«Для поиска субмарины противолодочники использовали подкильные гидроакустические станции и данные, полученные от палубного противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ», — говорится в сообщении.
После того как экипажи установили контакт с субмариной и классифицировали её, они условно применили по ней противолодочное оружие.
В учениях приняли участие корабли «Кореец», «Метель» и «Советская Гавань».
Ранее «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота сообщил, что морская авиация и ПВО ЧФ провели плановое учение.