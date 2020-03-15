Корабли ТОФ провели противолодочные учения

Корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе рейдовых противолодочных учений в районе Владивостока отработали действия по поиску и уничтожению подлодки условного противника.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение ТОФ.

Отмечается, что три малых противолодочных корабля вели дозор на подходах к главной базе флота.

«Для поиска субмарины противолодочники использовали подкильные гидроакустические станции и данные, полученные от палубного противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ», — говорится в сообщении.

После того как экипажи установили контакт с субмариной и классифицировали её, они условно применили по ней противолодочное оружие.

В учениях приняли участие корабли «Кореец», «Метель» и «Советская Гавань».

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота сообщил, что морская авиация и ПВО ЧФ провели плановое учение.