В результате ДТП в Нижнем Новгороде пострадали шесть человек

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Шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«По предварительным данным, водитель иномарки совершил столкновение с рейсовым междугородним автобусом, осуществлявшим перевозку пассажиров из Балахны в Нижний Новгород...На настоящий момент за медицинской помощью обратились шесть пассажиров общественного транспорта», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что столкновение произошло около 20:45 мск во вторник, 24 марта, на Сормовском шоссе в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось о гибели трёх человек в результате дорожно-транспортного происшествия в Саратовской области.

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