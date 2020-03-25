В результате ДТП в Нижнем Новгороде пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«По предварительным данным, водитель иномарки совершил столкновение с рейсовым междугородним автобусом, осуществлявшим перевозку пассажиров из Балахны в Нижний Новгород...На настоящий момент за медицинской помощью обратились шесть пассажиров общественного транспорта», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Уточняется, что столкновение произошло около 20:45 мск во вторник, 24 марта, на Сормовском шоссе в Нижнем Новгороде. Ранее сообщалось о гибели трёх человек в результате дорожно-транспортного происшествия в Саратовской области.