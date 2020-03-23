В Ростове-на-Дону рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

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Все 13 пострадавших в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Ростове-на-Дону находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести, заявили в городском управлении здравоохранения.
В Ростове-на-Дону рассказали о состоянии пострадавших в ДТП
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Девять (человек. — RT) доставили в больницу скорой медицинской помощи, двоих — в центральную городскую больницу, двоих — в 20-ю городскую больницу. Все средней тяжести», — цитирует главу ведомства Надежду Левицкую ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону столкнулись два пассажирских автобуса, в результате чего пострадали 13 человек.

Портал Nation News также передавал, что в результате ДТП в Саратовской области погибли три человека.

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