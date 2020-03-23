В Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса

В Ростове-на-Дону 13 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ГИБДД.

«Водитель 1990 года рождения, управляя пассажирским автобусом... не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта и допустил столкновение с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту 71», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 13 человек.

«Они доставлены в больницу», — добавили в ведомстве.

22 марта на 566-м км трассы Р22 Москва — Волгоград в Чикаревке в аварию попали два рейсовых автобуса, оба опрокинулись. СК начал проверку по факту аварии.