СК проводит проверку из-за ДТП в Тамбовской области

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Следователи начали проверку по факту аварии с автобусами в Тамбовской области, в которой погибли и пострадали люди.
СК проводит проверку из-за ДТП в Тамбовской области

    Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

    «С целью установления возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), организовано проведение доследственной проверки», — отмечается в заявлении.

    На место ДТП выехали следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК.

    Авария произошла 22 марта в Тамбовской области на 566-м км трассы Р22 Москва — Волгоград в Чикаревке. В аварию попали два рейсовых автобуса, оба опрокинулись. Как уточнили в МВД, один из автобусов следовал по маршруту Москва — Волгоград, второй — по маршруту Москва — Саратов.

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