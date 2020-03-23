В результате ДТП в Саратовской области погибли три человека

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В результате дорожно-транспортного происшествия в Саратовской области погибли три человека.
В результате ДТП в Саратовской области погибли три человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По имеющимся данным, на 419-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград водитель автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением из-за неблагоприятных погодных условий. Машина выехала на встречную полосу, где врезалась в цементовоз.

Погибли водитель и два пассажира иномарки.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в результате ДТП в Татарстане погибли три человека.

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