В результате ДТП в Саратовской области погибли три человека
- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
По имеющимся данным, на 419-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград водитель автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением из-за неблагоприятных погодных условий. Машина выехала на встречную полосу, где врезалась в цементовоз.
Погибли водитель и два пассажира иномарки.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в результате ДТП в Татарстане погибли три человека.