В Подмосковье приостановлена работа досуговых заведений из-за COVID-19

Работа ночных клубов, кинотеатров и иных развлекательных и досуговых заведений в Подмосковье временно приостановлена на период повышенной готовности из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений в период повышенной готовности для органов и сил Московской областной системы и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сообщается на сайте областного правительства.

Кроме того, на территории Московской области в заведениях вводится запрет на курение кальянов.

Ранее кабмин России поручил регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.