Минздрав прокомментировал запрет кальянов в барах из-за коронавируса
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«Введение подобного запрета является абсолютно обоснованным. Научные данные показывают, что кальяны могут быть источником распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём. Не является исключением и коронавирусная инфекция», — написал он в Telegram.
Ранее кабмин России поручил регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
Регионам также поручено запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.
17 марта член Общественной палаты России Султан Хамзаев выступил с предложением приостановить продажу кальянов в ресторанах и кафе для борьбы с коронавирусом.