Минздрав прокомментировал запрет кальянов в барах из-за коронавируса

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай прокомментировал запрет кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных заведениях.

«Введение подобного запрета является абсолютно обоснованным. Научные данные показывают, что кальяны могут быть источником распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём. Не является исключением и коронавирусная инфекция», — написал он в Telegram.

Ранее кабмин России поручил регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.

Регионам также поручено запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

17 марта член Общественной палаты России Султан Хамзаев выступил с предложением приостановить продажу кальянов в ресторанах и кафе для борьбы с коронавирусом.