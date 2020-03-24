В Госдуме поддержали временное закрытие кинотеатров и ночных клубов

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT решение правительства России временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения во избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Самый эффективный метод в данной ситуации — самоизоляция граждан. Необходимости в полном карантине нет, но принимаются постепенные ограничения. Нужно минимизировать контакты людей, чтобы не было распространения инфекции. Это вполне грамотный и продуманный шаг, который поможет снизить скорость распространения вируса», — считает депутат.

Он также упомянул, что с экономической точки зрения «данное решение достаточно сложное, потому что оно ударит по бизнесу, но речь идёт о спасении людей».

Ранее правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.

Регионам также поручено запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.