В Совфеде оценили временное закрытие кинотеатров и ночных клубов

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал решение правительства России временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения во избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Абсолютно ожидаемое (решение. — RT) в рамках таких пошаговых мер. На мой взгляд, оно правильное, потому что это места массового пребывания, места, где обеспечивается близкий контакт в общении. Вполне понятно, что в таких местах передача инфекции от одного человека к другому проходит очень легко. Мера оправданна в рамках всех шагов, которые делаются правительством по усилению противоэпидемической обстановки», — заявил Рязанский.

Сенатор также назвал оправданным в условиях текущей эпидемиологической обстановки решение правительства временно запретить курение кальянов в барах, кафе и ресторанах.

«Мы ждали этого сообщения, потому что это тоже места, где не соблюдаются элементарные правила гигиены. Кальян не является индивидуальным прибором курения. Вполне естественно, что он может являться передатчиком инфекции», — добавил он.

Ранее правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.

Регионам также поручено запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.