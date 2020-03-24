В Ярославле женщина оштрафована за нарушение карантина

Жительница Ярославля, которая вернулась из-за границы, привлечена к ответственности за несоблюдение режима изоляции, введённого из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области привлечена к административной ответственности, предусмотренной статьёй 6.3 КоАП России за несоблюдение режима изоляции, гражданка, приехавшая из-за рубежа на территорию Ярославской области», — цитирует ТАСС пресс-службу правительства региона.

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Уточняется, что женщине полагалось находиться в изоляции на протяжении двух недель.

Ранее стало известно, что в 14 регионах России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.