Эксперт дала советы по организации самоизоляции для пожилых людей

Врач Валентина Жаркова дала советы по организации самоизоляции для пожилых людей.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она рекомендовала соблюдать баланс между новым и привычным.

«Купить новые нитки тем, кто вышивает, или новые семена и инвентарь тем, кто увлечён дачей и собирается пережидать карантин там», — сказала Жаркова.

По её словам, пожилым можно предложить что-то такое, что позволит им отвлечься, например онлайн-театр или рецепт нового пирога.

«Главное — учитывать характер и привычки родственника, не навязывать хобби», — пояснила эксперт.

Как отметила Жаркова, точно не стоит погружаться в бесконечный просмотр сериалов и скандальных телепрограмм.

Ранее профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в беседе с НСН оценил влияние коронавируса на здоровье пожилых людей.