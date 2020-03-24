Эксперт дала советы по организации самоизоляции для пожилых людей

Короткая ссылка
Врач Валентина Жаркова дала советы по организации самоизоляции для пожилых людей.
Эксперт дала советы по организации самоизоляции для пожилых людей
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она рекомендовала соблюдать баланс между новым и привычным.

«Купить новые нитки тем, кто вышивает, или новые семена и инвентарь тем, кто увлечён дачей и собирается пережидать карантин там», — сказала Жаркова.

По её словам, пожилым можно предложить что-то такое, что позволит им отвлечься, например онлайн-театр или рецепт нового пирога.

«Главное — учитывать характер и привычки родственника, не навязывать хобби», — пояснила эксперт.

Как отметила Жаркова, точно не стоит погружаться в бесконечный просмотр сериалов и скандальных телепрограмм.

Ранее профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в беседе с НСН оценил влияние коронавируса на здоровье пожилых людей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить