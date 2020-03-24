В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина

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В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Госдумы, поправки инициировали Вячеслав Володин и Павел Крашенинников.

Депутаты предлагают за нарушение карантина, повлёкшее за собой массовое заболевание, штрафовать на суммы от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Повлёкшее по неосторожности смерть человека либо сопряжённое с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний — штрафом до 2 млн рублей и иными наказаниями.

«За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавируса. 

24 марта стало известно о выявлении 57 новых случаев COVID-19 в 14 регионах России. 

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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