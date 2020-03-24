В Госдуме оценили законопроект о первичном дистанционном осмотре пациентов

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Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов оценил законопроект о первичном дистанционном осмотре пациентов.
В Госдуме оценили законопроект о первичном дистанционном осмотре пациентов
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«В период эпидемии может возникнуть относительный дефицит врачей: больных много, причём пациенты будут обращаться с жалобами не только на это инфекционное заболевание, но и на другие болезни», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, в некоторых случаях логично проводить первичную диагностику и вести мониторинг за здоровьем пациентов и тех, кто с ними контактировал, с помощью дистанционных технологий.

Как пояснил Морозов, на данный момент в законе о телемедицине прописано, что первичный осмотр нужно проводить только очно.

«Кажется, что это незначительная корректировка действующих норм, однако, если мы примем этот закон, тысячи посещений врачей станут необязательными», — добавил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр Николай Говорин в беседе с ФАН дал рекомендации по сохранению психического здоровья в ситуации с коронавирусом.

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