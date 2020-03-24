Власти Москвы рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

Состояние восьми пациентов в Москве, у которых подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19, оценивается медиками как средней степени тяжести. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Вообще, у нас восемь больных средней тяжести, из них два высокой степени тяжести. Один в Коммунарке и один в другой больнице, 52-й», — рассказал мэр Москвы на совещании у президента России Владимира Путина.

По словам Собянина, два пациента в состоянии высокой степени тяжести находятся на искусственной вентиляции лёгких.

За последние сутки в 14 регионах России зарегистрировали ещё 57 случаев новой коронавирусной инфекции, 28 из них — в Москве.

Общее число заражённых коронавирусом в России, по последним данным, составляет 495 человек.