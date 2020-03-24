Власти Москвы рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
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- РИА Новости
«Вообще, у нас восемь больных средней тяжести, из них два высокой степени тяжести. Один в Коммунарке и один в другой больнице, 52-й», — рассказал мэр Москвы на совещании у президента России Владимира Путина.
По словам Собянина, два пациента в состоянии высокой степени тяжести находятся на искусственной вентиляции лёгких.
За последние сутки в 14 регионах России зарегистрировали ещё 57 случаев новой коронавирусной инфекции, 28 из них — в Москве.
Общее число заражённых коронавирусом в России, по последним данным, составляет 495 человек.