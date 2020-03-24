Суд направил убийцу ребёнка в Нарьян-Маре на принудительное лечение

Суд Ненецкого автономного округа постановил направить на принудительное лечение мужчину, убившего шестилетнего мальчика во время тихого часа в детском саду в Нарьян-Маре.

Об этом сообщили в пресс-службе окружного суда Ненецкого округа.

«Поздеев Д.А. освобождён от уголовной ответственности и к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа», — говорится в сообщении.

Комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что обвиняемый «в момент инкриминируемых ему деяний не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

В феврале Следственный комитет попросил суд отправить в психиатрическую больницу мужчину, обвиняемого в убийстве ребёнка в саду Нарьян-Мара.

31 октября в детском саду в городе Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе 36-летний мужчина убил шестилетнего мальчика во время тихого часа. Подозреваемый был задержан.

По предварительной информации, мужчина состоял на учёте в наркодиспансере как хронический алкоголик.