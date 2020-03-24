Родителям учащихся дистанционно детей не будут оформлять больничный

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Для родителей школьников, перешедших на дистанционное обучение, не предусмотрено оформление больничных листов. При необходимости им следует решать вопрос с работодателем о переводе на удалённую работу, пояснили в Минтруде России.
Родителям учащихся дистанционно детей не будут оформлять больничный
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«В данном случае больничный лист оформляться не будет и матери нужно поднимать вопрос перед своим работодателем относительно организации её рабочей деятельности в удалённом режиме», — приводит комментарий министра труда и социальной защиты России Антона Котякова РИА Новости.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало оценку экспертов перехода школ, техникумов и вузов в России на дистанционное обучение.

Московские колледжи, вузы и школы на период с 21 марта по 12 апреля перешли на дистанционную форму обучения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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