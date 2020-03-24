Родителям учащихся дистанционно детей не будут оформлять больничный
- © Александр Кряжев
- РИА Новости
«В данном случае больничный лист оформляться не будет и матери нужно поднимать вопрос перед своим работодателем относительно организации её рабочей деятельности в удалённом режиме», — приводит комментарий министра труда и социальной защиты России Антона Котякова РИА Новости.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало оценку экспертов перехода школ, техникумов и вузов в России на дистанционное обучение.
Московские колледжи, вузы и школы на период с 21 марта по 12 апреля перешли на дистанционную форму обучения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.